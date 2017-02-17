三星少主李在鎔被捕 這3位主管成焦點
南韓法院今天下令，逮捕涉及政府貪腐醜聞的三星集團（Samsung Group）少主李在鎔，後續發展也讓外界將目光聚焦在三星3位重要主管身上。
檢方指控南韓最大財閥三星少主李在鎔（Jay Y. Lee），承諾向總統朴槿惠（Park Geun-hye）閨蜜崔順實（Choi Soon-sil）旗下公司和基金會資助430億韓元，以換取對方支持2015年三星兩家子公司合併。
閨蜜干政醜聞導致國會彈劾朴槿惠。三星和48歲的李在鎔否認有不法行為，待憲法法院裁決彈劾案的朴槿惠也否認違法。
觀察人士認為，李在鎔被捕不會影響集團企業日常運作，包括由專業經理人營運的三星電子公司（Samsung Electronics Co.），但若李在鎔長期缺席，恐怕會衝擊長期決策。
根據路透社，李在鎔被捕後，以下3位三星主管成為外界焦點。
●李在鎔導師：三星電子副董事長崔志成（Choi Gee-Sung）
66歲的崔志成領導三星集團策略辦公室，被稱為「控制塔台」。崔志成是李在鎔的導師，集團內部人員預期他在李在鎔缺席期間會接掌集團。
崔志成在三星任職超過30年。李在鎔的父親李健熙2014年心臟病發臥病在床後，崔志成一直深入參與李在鎔接班規劃事宜。
先前是三星電子執行長的崔志成，2010年設置營運長一職並讓李在鎔出任。
●晶片先生：三星電子副董事長兼執行長權五鉉（Kwon Oh-hyun）
64歲的權五鉉2012年接任崔志成，成為三星執行長，主要監督三星搖錢樹零件事業，包括全球最大記憶體晶片製造商，這是三星營收和獲利主力。
作風低調的權五鉉被稱為「晶片先生」，引領三星電子度過去年智慧型手機Galaxy Note 7爆炸危機後，可能會發現自己將扮演更重要角色。
●李在鎔大妹李富真（Lee Boo-jin）
46歲的李富真職掌三星的新羅酒店（Hotel Shilla），為全球數一數二大的免稅零售業者。市場本週稍早揣測若李在鎔被捕，李富真可能在集團擔任更吃重角色，公司股價一度上漲。
部分觀察人士認為這不太可能，指出李富真沒有在三星電子任職經驗，且公司持股比例也不是非常高。
女性接掌家族企業的情況在南韓非常罕見。（譯者：中央社盧映孜）1060217
(中央社)
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