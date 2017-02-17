台灣燈會將閉幕 花燈典藏開放登記

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台灣燈會將閉幕，開放燈組典藏，意者請上台灣燈會官網登記。(許素惠攝)

2017台灣燈會19日將閉幕，為讓璀璨亮麗花燈於閉幕後能持續做適當使用，並擴大宣傳台灣燈會效益，雲林縣府訂定花燈典藏利用辦法，開放可供典藏的燈組，由贊助單位、各機關及民間典藏或續展，讓這些亮麗花燈繼續發光、發亮。

各式燈組開放給各贊助單位、機關團體典藏，申請時間至2月17日晚間10點截止，歡迎有意願申請單位把握期限內，至2017台灣燈會官網或雲林縣政府全球資訊網下載「2017台灣燈會花燈典藏利用匯整表」及「登記須知」，並於今晚上10點前寄至專案信箱。

此外，也請申請單位準時參加明天(18)下午2時在虎尾指揮中心貴賓接待區簡報室C召開典藏會議，如有相關問題，請洽雲林縣政府文化處陳小姐：(05)552-3183。

(中時)