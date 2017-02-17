李全教二審宣判 賴清德：黑金改革已完成

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李全教涉及議長選舉賄選，繼一審判處有罪，二審今天宣判，判處有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。台南市長賴清德表示，議長賄選案固然對台南市這塊民主聖地衝擊很大，但，卻也進而促成地方制度法修改，使得議長、副議長的選舉改為記名投票，讓陽光照進地方政治，黑金改革已經完成。

賴清德未對李全教官司案多做著墨，他強調，後續司法問題就交由司法單位處理，市府團隊目前將持續專注於市政建設的規劃與推動，為城市發展努力，以回報市民的支持。

(中時)