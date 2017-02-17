春季國際旅遊大展　時報旅遊推中部發團優惠好康

時報旅遊在台中春季國際旅遊大展推台中發團優惠行程，詢問度高。（陳淑芬攝）

中部喜愛旅遊的民眾有福了！時報旅行社在台中春季國際旅遊大展推出由台中發團的「無錫4天」及「海南島4天」優惠行程，打出約市價7折優惠，現場現金價可再折價900元。此外，還安排北非突尼西亞及瑞士行程都有10多年好口碑的代表性行程。

時報旅行社表示，在台中春季國際旅遊大展推出的台中出團最超值好康活動，熱帶島嶼海南島4天行程，在3月至6月出發，只要1萬3900元，並推出現場現金價1萬3000元；無錫4日遊推出1萬1900元的優惠價格，現場現金購買可再折價900元。

時報旅行社並推出具有10多年口碑的「北非突尼西亞浪遊10日」及「瑞士火車精華饗宴之旅14日」行程。瑞士火車之旅主打全程搭乘10多款式火車的頭等艙，還包括特殊的水晶火車，行李直送飯店，只要攜帶隨身行李就可深度旅遊。

「北非突尼西亞浪遊10日」行程極具特色，可體驗地中海古文明、開明的伊斯蘭文化及遼闊的撒哈拉沙漠，安排四輪傳動吉普車飆行沙漠、造訪奧斯卡金獎電影「英倫情人」拍攝地、星際戰爭拍攝的穀倉等知名景點，都是難得的景觀與體驗。

(中時)