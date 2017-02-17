防禦率1.2 郭泓志曾創道奇最佳紀錄
台灣左投郭泓志與美國職業棒球大聯盟（MLB）聖地牙哥教士隊簽小聯盟合約，讓人期待西元2010年在洛杉磯道奇隊拿下3勝12救援，防禦率1.20，創隊史最佳紀錄的郭泓志重登MLB。
郭泓志自美返台加入中華職業棒球大聯盟後，2014年在統一7-ELEVEn獅隊一軍出賽50場，投48.2局有0勝6負27救援，防禦率2.59；2015年只出賽10場，投9.2局有1勝2負，防禦率5.59。
2016年郭泓志整季沒出賽，合約走完後，統一未續約，過去「豪情左腕」身手及「不死鳥」精神深入人心，中職其他3隊仍對他感興趣，但他選擇赴美自主訓練，並重返美職。
不過，郭泓志對自己低潮時，富邦悍將隊領隊蔡承儒等人適時給予的關心表示感謝。
郭泓志2000年加入道奇體系，2005年首度升上MLB，當年累積投5.1局，0勝1負，防禦率6.75，之後連7年都有在MLB出賽紀錄。
2010年郭泓志在MLB出賽56場，投60局有3勝2負12救援，當年防禦率1.20創單季投50局以上投手防禦率最佳隊史紀錄，是MLB生涯顛峰。1060217
(中央社)
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