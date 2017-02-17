陸產首艘航艦刷紅底漆 距下水僅差一步
據大陸媒體刊出網友拍攝的照片，首艘陸產航空母艦「山東號」在水線以下已刷紅色底漆，顯示距離下水僅差一步。
新浪軍事報導，據網友「魔牛小隊」的最新照片，中國大陸001A型陸產航艦水線下部分已刷上紅色的底漆。航艦主體工程已經完成，周圍的鷹架已全面拆除，下一步將是進行噴漆作業，顯示陸產航艦下水「指日可待」。
中國大陸國防部發言人於2015年12月31日首度對外證實建造第一艘陸產航艦的消息。
大陸軍事專家「巡航者」分析，再有3年、也就是到2019年年底，陸產航艦「一定可以進行試航」。而且這是保守的算法，以目前建造速度來看，服役時間可能要早得多。
報導說，在刷上底漆後，乾船塢將會注水。按照世界各國的慣例，屆時必將舉行航艦下水儀式慶賀。
不過，下水後的陸產航艦離完工還早，根據美國的建造經驗，下水只是宣告航艦建造工程完成了一半，接下來的裝備安裝過程還要占一半。1060217
(中央社)
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