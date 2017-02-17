陸男網路找真愛 遭賣酒女子詐騙海削

我要評比

大陸未來30年預計有3000萬「剩男」，不少男性期待邂逅真愛，卻讓詐騙犯有機可乘。有不肖人士假借網路交友，與男子約會時狂點酒，海削被害人人民幣7千餘元（逾新台幣3萬元）。

「酒托」一詞，是指以交朋友等理由為誘餌，誘騙他人至酒吧消費高價酒水的人。當消費者結帳時發現被「宰」而拒絕付款時，又往往使用暴力或威脅手段迫使消費者付款。酒托詐騙在中國大陸很常見，網路上有不少討論。

重慶晨報今天報導，30多歲的謝姓男子日前和女網友約見面，女子在吃飯時不停叫酒水。懷疑自己上當受騙，謝男求助朋友幫忙報警。警方共抓獲9名犯罪嫌疑人，涉案金額高達人民幣50餘萬元（逾新台幣228萬元）。

報導指出，謝男6日上午透過社交軟體認識女網友婷婷，在婷婷提議下，兩人相約當天下午見面。婷婷帶著謝男來到一家西餐廳，接著開始猛點酒，越發不可收拾，雞尾酒喝完紅酒又接著上。

謝姓男子認為自己很可能遇到了酒托，立刻發微信向朋友求助。謝姓男子為了不讓婷婷逃走，等待警方趕來的過程中，只好任憑婷婷點酒，期間共刷卡6次，總計消費7000餘元。

陳姓店長向警方表示，2016年9月初開店，就已經想好經營模式就是讓酒托帶人來消費。詐騙集團分工細緻，「鍵盤手」負責利用陌陌、微信等聊天工具，假扮為年輕漂亮的單身女子，以交友為名與陌生男子搭訕。

被害人上鉤後，鍵盤手就會將被害人身分訊息、聊天內容等告知「頭目」等人，由「頭目」指定酒托與被害人見面。最後由酒托透過電話將被害人約到餐廳附近消費。1060217

(中央社)