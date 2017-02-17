婦聯會喊冤 黨產會：盼還原歷史真相

行政院不當黨產處理委員會調查國民黨及其附隨組織，婦聯會成為標的之一，婦聯會透過媒體喊冤。黨產會發言人施錦芳今天表示，樂見婦聯會願意配合調查，希望能還原歷史真相。

聯合報報導，婦聯會主委辜嚴倬雲表示，婦聯會工作是照顧貧病殘障、需要幫助的老百姓，如今卻面對政府圍攻，她要為婦聯會「喊冤」，她與多數幹部都是無黨籍，沒有任何政黨可以控制該會的人事、財務或業務經營。而外界所稱的「勞軍捐」，其實是進出口商業同業公會的捐款，不是國家的稅捐。

施錦芳上午受訪表示，黨產會依照黨產條例進行調查，發現婦聯會在銀行光是現金定期存款，就有高達將近新台幣370億，還不包含不動產資產。婦聯會在國稅單位的財報資料也顯示，一年光利息收入就3億多，也有2億多的股票投資，股利高達數千萬。

施錦芳說，很難想像一個普通的社團法人，能有如此龐大的資產，婦聯會如何取得這些資產，是後續需要釐清的項目。

她表示，黨產會對婦聯會的調查作業，會按既定進度辦理，樂見婦聯會願意配合調查，希望能還原歷史真相，讓社會大眾了解。

媒體詢問，認為婦聯會最大的問題何在？施錦芳表示，最大的問題是，婦聯會在黨國一體的體制下，運用國家資源收取勞軍捐，這是主要的財產來源，這些財產是否該歸婦聯會所有，或者屬於國家資產，這是後續需要釐清之處。1060217

(中央社)