禽流感禁宰7天 食藥署稽查揪私宰
防禽流感，今天起家禽屠宰場禁宰7天。食藥署表示，已啟動專案稽查，鎖定公有市場以及一般攤商，杜絕非法私宰情況，一旦發現非法禽肉且檢驗不合格，最重開罰新台幣2億元。
衛福部食藥署表示，這一波稽查是配合農委會的禁宰令，稽查對象包括行銷業者、加工場所、攤商、生鮮超市、餐飲及餐盒業、學校及其他機關團膳等業者，以防非法、私宰禽肉流入市面。
食藥署指出，因應禽場出現禽流感疫情，已發函餐飲相關公（工）會及衛生講習或食品安全管制系統訓練機構轉知會員業者及學員，實施自主管理，做好食材來源管控，烹調禽肉及蛋類時應烹調至全熟，以確保食品衛生安全。
食藥署說，專案將會持續稽查，一旦發現有非法禽肉且檢驗不合格，將依違反食品安全衛生管理法開罰6萬至2億元，同時呼籲消費者，禽肉產品時最好選擇來源明確，經標示屠檢合格標章禽肉或CAS肉品，一定要煮熟再吃。1060217
(中央社)
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