男子擁槍自重 驚見美式突擊步槍

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桃園警方在調查一起槍砲案中，發現潘姓男子暗藏槍械與215發子彈，其中驚見美製突擊步槍與土耳其短槍。由於槍枝結構完整，警方將循線偵辦槍枝來源。

桃園市政府警察局刑事警察大隊今天表示，日前接獲情資表示，49歲潘姓男子與45歲張姓男子擁槍自重，經報請桃園地檢署指揮偵辦後，昨天會同刑事警察局、大園警分局、海巡署等查緝。

警方昨天見時機成熟，在桃園市大園區逮捕兩人，並循線在住處查扣美製佛羅里達州的軍火公司Spike's Tactical生產的突擊步槍、土耳其製Zoraki 925型短槍與215發子彈，威力驚人。

警方初步檢視報告後，發現槍枝主要結構完整，為求上游槍枝供應來源，隨即循線追查可疑線索，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。1060217

(中央社)