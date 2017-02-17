林全：研議成立國家級投資公司
行政院林全今天表示，為加快經濟復甦，去年已核定擴大投資方案，由行政院國家發展基金匡列新台幣1000億元，並研議成立國家級投資公司。
立法院上午開議，林全施政報告前，中國國民黨立法院黨團在台下高舉抗議標語，高喊「人民不滿，我拍桌」、「一例一休，全民皆輸」等口號，但沒癱瘓議事，林全隨即上台報告。
林全表示，為集中有限資源帶動產業創新，政府全力推動「5加2」產業創新計畫，在既有產業基礎上，運用科技優勢創新，連結跨領域資源，提升各產業附加價值，帶動經濟結構轉型。
他說，兼顧公平正義和經濟發展原則下，財政部2月已召開2場稅制改革座談會，廣納各界意見，預定5月底前提出修法方案，推動所得稅制改革。
對外關係部分，林全表示，將秉持總統蔡英文「踏實外交」理念，改變過去單向援助做法，改採對話、互惠方式；政府透過與美國的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）平台，持續推動洽簽台美雙邊投資協定（BIA），並以簽訂台美雙邊自由貿易協定（FTA）為目標。
他說，兩岸關係，政府以「維持現狀」為核心理念，並依公開透明、人民參與與國會監督原則，推動兩岸互動及協商，在對等與尊嚴基礎上良性對話，並恢復較高層次對話和協商。1060217
(中央社)
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