解放軍南海演練 陸媒：待美航艦
中國大陸解放軍南海艦隊近日在南海進行演練，有大陸媒體形容這是「枕戈以待美航母」。
傳美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）計劃開赴南海，可能在大陸擴建的島礁巡弋，令外界開始關注中美之間會否再次在南海擦出火花。
在卡爾文森號是否已抵達南海的消息尚未確定前，大陸解放軍報15日報導大陸海軍在南海演練的消息。
接著，大陸中央電視台昨天播放了南海艦隊在南海演練的鏡頭，並表示長沙艦和海口艦參與了演練。
解放軍報今天也刊登了這次演練的照片，照片說明南海艦隊遠海訓練編隊駱馬湖艦昨天在南海某海域對長沙艦、海口艦進行綜合補給。
對於這次演練，大陸新浪軍網在圖片說明中使用標題是「枕戈以待美航母！中國052D驅逐艦編隊南海演習」，表明這次演習衝著美國航艦而來。
另據央視報導，這次演練包括海空對抗，報導也播放了參與演練的戰機。從鏡頭所見，當中有轟-6型戰機及一款可能是殲-11B的戰機。
資料顯示，長沙號原為051型飛彈驅逐艦的編號。051型驅逐艦是大陸1970至80年代建造的軍艦，長沙號當時的編號是161，於1975年服役，2008年退役。
近幾年來，大陸方面建造了更先進的O52D型驅逐艦，第2艘就命名長沙號，舷號是173。
新的長沙號比051型更為先進，排水量有7000噸，採用相控陣雷達，飛彈為垂直發射。
有專家指出，052D的發射筒有內外之分，飛彈在內筒發射，火焰在內外筒之間散發，這種設計可以防止火焰影響其他飛彈。
資料顯示，052D使用的反艦飛彈有鷹擊-18，防空飛彈有海空旗-9等。
大陸媒體曾引述英國詹氏防務週刊報導，在當前全球最先進的反艦飛彈中，鷹擊-18排名第一。1060217
(中央社)
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