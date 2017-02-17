陸媒揭網售個資 網民批實名制後沒隱私

我要評比

大陸央視昨天報導中國大陸網路黑市販售個資情況嚴重，身分戶籍、名下資產、手機通話紀錄等各類個人資訊都被公開叫賣。對此，網民痛批各項實名制上路後缺乏保護措施與規範，毫無隱私。

大陸中央電視台新聞報導，大陸網路黑市利用通訊軟體成立交易平台，一個黑市群組內便有近2000人在其中公開叫賣身分戶籍、名下資產、手機通話紀錄、大陸線上支付「支付寶」帳號、開房紀錄等各類個人資訊。

報導表示，只要提供一組手機號碼，並支付人民幣200餘元（約新台幣900元），賣家便可提供這組電話號碼持有者的身分證號碼、戶籍所在住址、民族、所屬派出所等，連車輛資訊和「淘寶」送貨地址都能查到。

報導也提到，如果想購買號碼持有人的通話紀錄、衛星定位紀錄則支付1500元便可購得。

這篇調查報導引起大陸網民討論，有人痛批「為什麼非要等到出問題了才重視呢？當初要求消費者實名制的時候相應的保護措施、法律法規準備好了嗎？」

也有人質疑「實名制後又沒有保護措施，也沒有相關法律法規，所以實名制就是讓我們徹底裸露毫無隱私然後被傷害不受保護？」1060217

(中央社)