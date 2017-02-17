NBA》巴克利：安森尼應被交易 否則就是笨蛋
看來「惡漢」球評巴克利打算把所有球星都得罪光了！巴克利17日接受《紐約郵報》訪問，認為尼克球星「甜瓜」安森尼應該自己放棄交易否決權，否則就太笨了，因為巴克利認為就算不是為了贏球，安森尼也該為錢選擇離開。
就在安森尼公開放話，自己打算續留尼克沒多久，巴克利就爆出如此尖銳言論，因為他認為，「因為假如安森尼被交易了，他之後的合約每年就能多出500萬美元的交易補償金，我願意因為那額外的1500萬美元而被交易出去。」
「如果我是安森尼，身為年紀漸長的球星，我可不想在一支爛隊結束我的生涯，」巴克利說，「他應該跟尼克總裁菲爾傑克生談談，找到雙贏方案，然後繼續前進，我不懂為何他不想被交易，這是筆雙贏交易，卻被他搞成雙輸局面。」
就連安森尼的去處，巴克利也先想好了，「我不確定安森尼去快艇是好的，西區還是勇士與馬刺最好，他在快艇不會得到更多球權，太多人想要拿球了，他永遠不可能成為防守好手或籃板悍將，或許當第六人是最佳選擇。」
巴克利更嗆明傑克生當前發推與冷落，是在故意激怒安森尼離開，「我想傑克生的名聲早就臭掉了，諾亞與羅斯的加入，根本沒帶來幫助，傑克生只剩安森尼這個唯一有價值資產，除非安森尼放棄否決權，傑克生不可能重建的。」
(中時電子報)
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