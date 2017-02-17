田尾騎車賞花遇橫禍 祖孫三代1死2傷
彰化縣田尾鄉36歲林姓男子，15日傍晚開車準備去接小孩放學，行經田尾公路花園公園二段時，卻突然撞向路旁1輛賞花遊園專車，四輪腳踏車當場被撞翻，車上祖孫3人受傷送醫，80歲老奶奶仍因顱內出血傷重不治。
一家3人開心帶著愛犬出遊，不料竟遭遇死劫、天人永隔！根據路邊監視器畫面顯示，15日下午4點48分，林姓父女開心騎著賞花專車，80歲的奶奶與家中愛犬坐在專車後座，1家人開心欣賞沿途風景，1輛自小客車竟突然向右側偏移，自後方追撞，腳踏車當場被撞翻。
北斗警分局交通分隊長林昆賢說，林姓肇事駕駛聲稱當時準備去接小孩，可能是因為感冒身體不適，一時精神不濟才會肇禍，造成80歲老奶奶顱內出血重傷，前座父女2人輕傷，偵訊後依過失致死罪移送彰化地檢署偵辦。
許姓租車業者指出，被害人一家3人約當天上午11點左右，從台中沙鹿來到田尾租車遊玩，事發時應是已在回程欲到車行歸還腳踏車路上，沒想到卻不幸遭遇橫禍，令人唏噓。
(中時)
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