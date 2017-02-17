面對12.3億貪污指控 杜特蒂：若證實就下台
菲律賓狂人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）再發豪語，面對參議員安東尼奧·特里蘭尼斯（Antonio Trillanes）對他在選舉期間貪污的指控，他今日公開嗆聲議員，認為自己是清白的，若特里蘭尼斯真能證明，他曾收受高達20億披索（約12.3億台幣）的賄賂，或是其名下資產有這類「黑金」，他將不戀棧權位，並立即辭職下台。
據彭博社（Bloomberg）報導，因快人快語引起諸多爭議的菲國總統杜特蒂，再次面臨國會反對黨的指控與彈劾威脅，曾參選2016年副總統的參議員特里蘭尼斯，直指杜特蒂在選舉期間有舞弊和收受黑金的行為，指控他曾收受高達20億披索（約12.3億台幣）的「黑金」款項。對此項指控，杜特蒂今透過總統府臉書澄清，並砲轟該指控是老掉牙的抹黑手段。但一向快人快語的他，也表示若議員能證明他真的收過黑金，或是能證明他名下帳戶金額有超過5億披索（約3億台幣）的證據，「我立即辭職下台！」。
上任約半年的杜特蒂，其行事風格一直被外界拿來與美國新總統川普（Donald Trump）對比，強力掃蕩國內毒販和犯罪分子的他，以暴制暴的手段是他最被歐美各國批評的焦點之一。但對於長期受毒品氾濫與高犯罪率所苦的菲律賓百姓而言，他的作法確實改善當地的問題，也讓杜特蒂在國內支持率不斷攀升。如今再次面臨反對黨的挑戰，這位狂人總統將如何出招與拆招，將是未來外界關注的焦點之一。
(中時電子報)
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