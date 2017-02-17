台語嘉年華 彰縣籌建首座台語園區

彰縣府和關懷文教基金會從17日到19日舉辦台語嘉年華系列。（吳敏菁攝）

彰縣長魏明谷並宣布將催生全國首座「台語文園區」，19日在彰化市成功園區舉辦籌備啟用儀式。

世界母語日首波活動「Ubike大街小巷騎透透」活動，號召450名彰化藝術高中學生騎乘Ubike深入彰化市區。（吳敏菁攝）

關懷文化基金會董事長周清玉為彰化縣長魏明谷別上母語日活動的標章。（吳敏菁攝）

母語是最美的語言，也是每個人進行思考的基礎，迎接21日「世界母語日」，彰縣府和關懷文教基金會從17日到19日舉辦台語嘉年華系列，今天首波「Ubike大街小巷騎透透」傳遞台語文化，縣長魏明谷並宣布將催生全國首座「台語文園區」，19日在彰化市成功園區舉辦籌備啟用儀式。

彰化縣長魏明谷表示，台灣具有多族群、多語言、多文化，所以台灣充滿活力，每個文化互相包容、共存，台灣觀光客人數年年增加，呼籲大家珍惜並保存語言文化，縣府和關懷文教基金會合作，籌設全國首座「台語文園區」，將收集許多台語文的書籍、影音等，提供民眾研讀學習，成為傳承母語文化的重鎮。

關懷基金會董事長周清玉表示，為了讓更多人知道母語的重要性，也為了紀念孟加拉的學生為了爭取使用母語的權利而遭受槍殺，每年2月21日訂為「世界母語日」，台灣不論是閩南話、客家話、原住民語都是台灣的母語，如果大家不重視這些母語，這些語言有可能消失，因此縣府與關懷文教基金會合作籌設全國首座「台語文園區」，共同推廣母語，期待以後能夠收集各種台語文的創作作品，如布袋戲、歌仔戲、文學、歌曲等，一起保護自己的文化。

世界母語日首波活動「Ubike大街小巷騎透透」活動，號召450名彰化藝術高中學生騎乘Ubike深入彰化市區，今天車隊從彰化縣府廣場集結，同學們分為38個小組化身母語小尖兵，與鄉親面對面互動，發送傳單宣揚「221世界母語日」。更讓同學們深入了解自己所在彰化市區的美，傳達對自己在地文化的認同。

世界母語日第2波宣傳活動將在18日以彰化市、和美鎮、鹿港鎮和溪湖鎮為主軸的「民主戰車遊半線」，由與會者在戰車上，繞行彰化、和美、鹿港、溪湖等地區，廣為宣傳。第3波重頭戲於19日上午10時於「台語文園區」（址設在八卦山麓原砲兵成功營區）舉行籌備處啟用儀式暨「221世界母語日」嘉年華會，現場有精彩的表演和園遊會活動，邀請鄉親作伙一起來見證及體驗台語的深遠和趣味。

(中時)