台語嘉年華 彰縣籌建首座台語園區
母語是最美的語言，也是每個人進行思考的基礎，迎接21日「世界母語日」，彰縣府和關懷文教基金會從17日到19日舉辦台語嘉年華系列，今天首波「Ubike大街小巷騎透透」傳遞台語文化，縣長魏明谷並宣布將催生全國首座「台語文園區」，19日在彰化市成功園區舉辦籌備啟用儀式。
彰化縣長魏明谷表示，台灣具有多族群、多語言、多文化，所以台灣充滿活力，每個文化互相包容、共存，台灣觀光客人數年年增加，呼籲大家珍惜並保存語言文化，縣府和關懷文教基金會合作，籌設全國首座「台語文園區」，將收集許多台語文的書籍、影音等，提供民眾研讀學習，成為傳承母語文化的重鎮。
關懷基金會董事長周清玉表示，為了讓更多人知道母語的重要性，也為了紀念孟加拉的學生為了爭取使用母語的權利而遭受槍殺，每年2月21日訂為「世界母語日」，台灣不論是閩南話、客家話、原住民語都是台灣的母語，如果大家不重視這些母語，這些語言有可能消失，因此縣府與關懷文教基金會合作籌設全國首座「台語文園區」，共同推廣母語，期待以後能夠收集各種台語文的創作作品，如布袋戲、歌仔戲、文學、歌曲等，一起保護自己的文化。
世界母語日首波活動「Ubike大街小巷騎透透」活動，號召450名彰化藝術高中學生騎乘Ubike深入彰化市區，今天車隊從彰化縣府廣場集結，同學們分為38個小組化身母語小尖兵，與鄉親面對面互動，發送傳單宣揚「221世界母語日」。更讓同學們深入了解自己所在彰化市區的美，傳達對自己在地文化的認同。
世界母語日第2波宣傳活動將在18日以彰化市、和美鎮、鹿港鎮和溪湖鎮為主軸的「民主戰車遊半線」，由與會者在戰車上，繞行彰化、和美、鹿港、溪湖等地區，廣為宣傳。第3波重頭戲於19日上午10時於「台語文園區」（址設在八卦山麓原砲兵成功營區）舉行籌備處啟用儀式暨「221世界母語日」嘉年華會，現場有精彩的表演和園遊會活動，邀請鄉親作伙一起來見證及體驗台語的深遠和趣味。
(中時)
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