友力遭嚴處 監理單位送處分書

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靠行在友力通運的遊覽車13日在國道發生嚴重事故。交通部公路總局新竹監理所完成行政調查，桃園監理站今天吊銷136輛車牌牌照，並送出處分書。

友力通運設在桃園市，屬於新竹區監理所管轄，事發後新竹區監理所到友力通運蒐證，並在昨天完成行政調查處。根據公路總局的紀錄，友力將被處以最嚴厲處分，面臨停業的危機。

新竹區監理所桃園監理站在完成對桃園市友力通運有限公司車輛查核，在完成所有作業後，吊銷136輛車牌牌照，包含停駛13部車輛，與3輛為友力公司自有的車輛，另外為靠行車輛。

交通部將依照公路法規定，廢止友力公司營業執照，桃園監理站今天也發出處分書；業者對此沒有進一步回應。1060217

(中央社)