四川戰國船棺 內藏成都銘文青銅矛
中國大陸四川省成都文物考古研究所今天通報，近期在蒲江縣出土的大型戰國船棺裡發現了刻有「成都」銘文的青銅矛，為研究戰國時期青銅兵器製造工藝和水準提供了重要的實物資料。
綜合新華社、成都商報報導，成都文物考古研究所與成都蒲江縣文管所去年9月在成都市蒲江縣一在建工地發現60座戰國墓群，多為船棺墓，到目前為止共出土隨葬器物300餘件，主要有陶器、銅器、鐵器、漆木器、竹質器、草編器、玻璃器及銅錢等。
報導引述蒲江船棺葬墓群發掘工地現場領隊龔揚民表示，這件青銅矛出土於M32號墓，表面附有淤泥，因此一開始考古發掘者並未發現上面的銘文，後將這件青銅矛送至成都文物保護中心清理時，才發現上面的銘文。
成都在春秋早期的古蜀文明開明王朝時作為國家都城，得名源於「一年成聚，二年成邑，三年成都」一語。自建都以來，名稱一直沿用至今，是中國大陸唯一沒有改變過稱謂的古城。
此外，「成都」作為城市名在歷代典籍和古詩詞中都經常可見。唐代詩人李白「九天開出一成都，萬戶千門入畫圖」的詩句更是人們對成都耳熟能詳的描述。
龔揚民表示，這次出土刻有「成都」銘文的青銅矛，是考古史上「成都」兩字在成都地區首次發現，也是當時成都製造業水準較高的實證。
從考古發現來看，戰國晚期的「成都造」兵器在四川地區被廣為使用。1985年，四川滎經縣戰國晚期墓出土一把帶「成都」銘文的銅矛。
根據考古追溯，直到秦漢時期，官府在成都設立大型官營作坊，「成都造」產品在中國聞名遐邇，大量的兵器、漆器、鐵器等，遠銷雲南、湖北等地，乃至日本、朝鮮。1060217
(中央社)
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