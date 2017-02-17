餐廳員工絞斷手指 老闆賠100萬獲緩刑

台北市一家美式漢堡餐廳的洪姓員工，因使用絞肉機不當，造成右手被捲進、4指截肢，意外發生後，檢方認為餐廳梁姓負責人，未採取必要安全措施和書面確認作業安全性，讓員工知道如何安全操作絞肉機，依業務過失重傷害罪起。全案經台北地院審理，因梁賠償洪100萬元，法官輕判梁拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。

洪姓男子2014年3月起，就在事發的美式漢堡餐廳廚房工作，2015年10月28日下午，他未利用壓棒直接以右手徒手調整絞肉機上的碎肉時，不慎捲入絞肉機內，造成大姆指以外的另4根手指受有外傷性截肢的重傷害，勞動力大減，事發後他對老闆提告。

檢方調查，發現洪任職1年半來，從未有專業人員指導他如何正確操作絞肉機，梁姓負責人也沒有禁止他以手調整零星碎肉，甚至沒有提供機器的使用說明書，更未對危險的器具採取必要的安全措施，認定梁有過失，依法起訴。

(中時)