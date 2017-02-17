出家女星清水富美加 以法號出書揭「想死的7年」

清水富美加推新書爆料演藝圈秘辛。（圖／翻攝自sengen777推特）

日本22歲女星清水富美加日前表示為投身新興宗教團體「幸福科學」，決定引退出家，沒想到隔天幸福科學竟改口代為表示她沒要閃退，等身體養好就會回到演藝圈，讓經紀公司一個頭兩個大，昨(16日)清水富美加在推特又有新動作，宣布將以新法號「千眼美子」出書揭秘辛，封面還寫上「想死的7年」，被網友酸頗會炒作。

清水富美加曾演出日本真人版電影《瘋狂假面》，本月12日她閃電宣布離開演藝圈出家，並指控公司逼她簽奴隸合約，每月收入只有5萬日圓，惹來公司不滿，反駁有幫對方支付三餐費用等生活費，甚至連清水富美加的除毛費都是公司幫忙支出，澄清並無虧待。

而清水富美加昨在推特宣布將晉升作家推出新書，以法號「千眼美子」推出自傳《全部、都說出來》，共有147頁，包含她本月11到16日在教團出版社受訪的內容，爆料演藝圈內幕與出家經過等，而封面還驚悚寫上「想死的7年、沒死的7年」，並在前言稱是用寫遺書心情出版本書，引來不少關注，也順勢登上許多銷售榜冠軍。

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(中時電子報)