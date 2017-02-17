掛失止付半小時內遭撤銷 男子盜領64萬被起訴

37歲林姓男子，設計下藥迷昏戴姓友人後，盜領其金融卡、存摺等財物，戴男及時醒來向郵局辦理「掛失止付」，沒想到林男又持戴男證件，到郵局辦理「撤銷掛失止付」。前後不到半小時，郵局人員未察覺，讓林男轉帳及盜領64萬餘元。台中地檢署依強盜、詐欺及偽造文書等罪嫌起訴林男。

起訴書指出，林姓男子從女友處取得安眠藥（氟硝西泮，俗稱FM2），去年7月19日設計將摻安眠藥飲料給戴男，自己則喝下正常版。

半個多小時後，戴男藥效發作昏沉，林男趁機拿走被害人郵局金融卡、台銀金融卡各1張，因密碼錯誤無法盜領，又折返取走其郵局存摺、印鑑及身分證。

戴男隔天早上清醒後，立即在上午8時36分到龍井區新莊郵局辦理「掛失止付」；沒想到同一時間，林男則在西屯區永安郵局，以戴男身分辦理金融卡變更密碼、語音轉帳，欲從櫃員機提領款項。

郵局人員告知該帳戶已在龍井新莊郵局辦理「止付」，林男立即趕到新莊郵局，在8時59分再次假冒戴男身分辦理「撤銷掛失止付」完成。

林男就在新莊郵局外櫃員機操作提領14萬8千元及轉帳50萬到自己帳戶，之後帶著女友到花東二日遊，直到回家後22日警察上門，在林身上扣到20萬現金，又在帳戶內扣到剩餘37萬9千餘元。

郵局自認有過失，已補償被害人損失，也對林男提告求償，檢方依強盜及詐欺、偽造文書罪嫌起訴林男。

(中時)