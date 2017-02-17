台中春季旅展開幕 地方首長賣力宣傳在地遊

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2017台中春季國際旅遊大展，今日在中時國際會展中心盛大開幕，旺旺公仔張開雙臂，歡迎大家一起闔家光臨。（黃國峰攝）

2017台中春季國際旅遊大展，今日在中時國際會展中心盛大開幕，由泰雅度假村吉祥物帶來表演，揭開序幕。（黃國峰攝）

1111溫泉大使帶來熱舞秀。（黃國峰攝）

包含台中廣播創辦人莊文平（左起）、昇恒昌總經理江建廷、華航董事長何煖軒、新竹市副市長沈慧虹、南投縣副縣長陳正昇、苗栗縣縣長徐耀昌、台中市長林佳龍、旺旺中時媒體集團資深副總裁吳根成、新竹縣長邱鏡淳、彰化縣長魏明谷、桃園市副市長王明德、新北市副市長葉惠青、長榮航空副總經理李士亮、博思達總經理翁瑀等貴賓代表出席剪踩。（黃國峰攝）

2017全台第一檔旅展：「2017台中春季國際旅遊大展」17日熱鬧開幕，中、彰、投、桃、竹、苗各縣市首長熱情與會力邀民眾在地深度旅遊，開春第一檔旅展也傳出佳績，首度參與旅展的金悅軒餐飲集團一早即接獲近30萬元大單，鼓舞全場參展廠商端出最優質、優惠商品。

本次旅展由台中市政府指導、旺旺中時媒體集團─中國時報主辦，博思達合辦，台新銀行贊助，17日至20日在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場。網羅全台220家業者、規模達700攤，展區共分國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣等七大區。

「2017台中春季國際旅遊大展」（17日）十一時盛大開幕，台中市市長林佳龍、苗栗縣縣長徐耀昌、新竹縣縣長邱鏡淳、彰化縣縣長魏明谷、南投縣副縣長陳正昇、桃園市副市長王明德、新北市副市長葉惠青、新竹市副市長沈慧虹等縣市首長共襄盛舉，除肯定中時媒體集團對旅展規劃用心，也力邀民眾到自家所在地品味風土民情。

台中市市長林佳龍致詞時表示，台中2017辦世界花卉博覽會、2018年辦東亞運，2019年還有世界蘭花會議，他將致力打造台中為最感興的城市，把在地美好的事物分享給全世界。

彰化縣縣長魏明谷指出彰化鹿港古鎮在中央支持下即將投入5年5億成為國際文化園區，另縣府也打造全台第一個平地溫泉，彰化小吃兼具南北適中、閔客融合等特色值得大家一起到彰化細細品味。

新竹縣縣長邱鏡淳則帶領六福村等業者行銷新竹，新北市副市長葉惠青強調，新北是這次參與設主題館最北的縣市，縣內有山、有水、有主題風光，更力推自然農遊。

開幕首日人潮搶搶滾，買氣驚人，首度參加旅展的金悅軒餐飲集團開幕不到一小時即狂賣近30萬元的禮券。

另全場首度參展、獨家販售商品還包括，18度C「Feeling18」、永豐棧後壁湖園區、以及甫開幕詢問度破表的麗寶樂園國際級賽車場，也都吸引許多民眾洽詢。

(中時)