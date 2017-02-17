三星少主李在鎔被捕 震撼南韓財經界

南韓獨立檢察組調查總統朴槿惠親信干政案，今天清晨將年均銷售額逾300兆韓元（約合新台幣8.1兆元）的跨國企業集團三星少主李在鎔逮捕，震撼南韓財經界。

南韓聯合新聞通訊社報導，獨檢組逮捕了李在鎔，不僅使三星集團的決策核心-未來戰略室陷入衝擊，更令全球50萬名「三星家族」淪為喪失了掌舵人。

據報導，南韓經貿團體之一的「韓國經營者總協會」高層人士透露，三星電子在韓國製造業中所占的銷售額比重高達11.7%，營業利潤占30%，是韓國的代表性全球化企業。李在鎔被捕，恐使三星經營的不確定性增加以及國際信用度暴跌，這對韓國的經濟可能造成重大負擔。

三星集團是由李秉(吉吉)於1938年創辦，原只是一家位在大邱的小貿易公司，公司名稱為三星商會。1950年代韓戰爆發，三星趁勢崛起，跨足紡織、製糖工業，奠立了企業根基。

1961年，朴正熙發動軍事政變成為南韓領導人，南韓經濟工業化快速發展，由家族勢力控制的企業財閥也逐漸壯大，三星便是其中之一。

李秉(吉吉)於1967年因涉及「糖精走私事件」，即以進口水泥的名義，走私進口糖精，最後被迫將大筆財富捐獻給朴正熙作為政治獻金，而免除了牢獄之苦。

1980年軍事政變奪權的總統全斗煥以「言論統廢合」的名目整肅新聞媒體時，李秉(吉吉)被迫交出三星集團旗下的東洋電視台（TBC TV，後改為公營KBS旗下的教育電視台EBS），讓他飲恨終生。

臥病數年的三星集團第二代會長李健熙，曾於1995年被指控與前總統盧泰愚有不正當秘密資金往來及行賄，當時被判刑2年、緩刑3年，三星為向國民謝罪，曾捐出8000億韓元的社會基金。

繼而，三星又於2005年爆出「X檔案」，被指控向多名政客和檢察官送禮送錢賄賂，當時李健熙身在美國（因為留學美國的么女李尹馨猝逝），最後擺脫嫌疑。

李健熙又於2008年7月因以匿名帳戶從事股票交易違法逃漏稅，同年7月17日經南韓首爾中央地方法院刑事合議庭一審判決有罪，並被處以3年有期徒刑，緩刑5年，並處以1億900萬美元（約合新台幣33億1140萬元）罰金，但不需入獄服刑。

三星集團前兩代掌門人都擺脫了入獄命運，但第三代少主李在鎔被指控5項罪名。獨檢組指控李在鎔涉嫌向與親信門主角崔順實共謀的總統朴槿惠行賄430多億韓元，違反「特定經濟犯罪加重處罰法」上的「行賄罪」。

獨檢組還指控李在鎔在國會親信門聽證會上作虛假陳述，違反「關於在國會陳述和鑒定的法律」上的「偽證罪」。其餘還包括違反「關於管制和處罰藏匿犯罪收益行為的法律」等。

雖然李在鎔方面一直主張，三星為親信門主角崔順實家族提供巨額資金，是迫於朴槿惠施壓而做出的不得已之舉。

但南韓獨檢組將矛頭對準遭國會彈劾的總統朴槿惠，將李在鎔以行賄罪逮捕，才能將朴槿惠和崔順實繩之以法，李在鎔將成為親信門結案的入門磚。1060217

(中央社)