哈里遜福特又開飛機 這回開噴射機

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好萊塢資深男星哈里遜福特3天前開螺旋槳飛機差點闖禍，案情還有待調查，不過他今天又開飛機了，而且還是開噴射機，越玩越大。

「紐約每日新聞網站」（New York Daily News）報導，這位現年74歲的資深影壇硬漢，今天在加州聖塔莫尼卡機場，與另1名駕駛先後走進塞斯納Citation Sovereign噴射機。

看來他這次走對了跑道，沒誤闖入滑行道，引擎力道全開，順利起飛直奔藍天白雲裡，但不知道他要降落何方。

哈里遜福特（Harrison Ford）3天前駕駛螺旋槳私人飛機，降落滑行時差點兒撞上載有超過100名乘客的美國航空（American Airlines）波音737型客機，全案待美國聯邦航空總署（FAA）調查。

又因類似待調查的案例積壓如山，FAA何時才能著手調查哈里遜福特闖的禍沒有時間表，於是這個法律空檔給了他再次翱翔天際的機會。

雖然哈里遜福特以往在電影「星際大戰」（Star Wars）系列，飾演太空船千年鷹號（Millennium Falcon）的船主韓索羅（Han Solo）格外神勇，不過離開大銀幕、他實際上駕駛飛行器的技術卻是格外嚇人。

2015年3月，他也因駕駛螺旋槳私人飛機，墜落在洛杉磯市郊外的高爾夫球場，哈里遜福特福大命大，雖然機毀但人只有受傷。1060217

(中央社)