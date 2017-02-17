哈里遜福特又開飛機 這回開噴射機
好萊塢資深男星哈里遜福特3天前開螺旋槳飛機差點闖禍，案情還有待調查，不過他今天又開飛機了，而且還是開噴射機，越玩越大。
「紐約每日新聞網站」（New York Daily News）報導，這位現年74歲的資深影壇硬漢，今天在加州聖塔莫尼卡機場，與另1名駕駛先後走進塞斯納Citation Sovereign噴射機。
看來他這次走對了跑道，沒誤闖入滑行道，引擎力道全開，順利起飛直奔藍天白雲裡，但不知道他要降落何方。
哈里遜福特（Harrison Ford）3天前駕駛螺旋槳私人飛機，降落滑行時差點兒撞上載有超過100名乘客的美國航空（American Airlines）波音737型客機，全案待美國聯邦航空總署（FAA）調查。
又因類似待調查的案例積壓如山，FAA何時才能著手調查哈里遜福特闖的禍沒有時間表，於是這個法律空檔給了他再次翱翔天際的機會。
雖然哈里遜福特以往在電影「星際大戰」（Star Wars）系列，飾演太空船千年鷹號（Millennium Falcon）的船主韓索羅（Han Solo）格外神勇，不過離開大銀幕、他實際上駕駛飛行器的技術卻是格外嚇人。
2015年3月，他也因駕駛螺旋槳私人飛機，墜落在洛杉磯市郊外的高爾夫球場，哈里遜福特福大命大，雖然機毀但人只有受傷。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。