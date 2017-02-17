民進黨團提案 軍公教退俸得開專戶禁扣押

為了讓各類人員請領退撫給與權利一致，民進黨立法院黨團提案修正8項法律，讓軍公教比照勞工、國民年金，可以開立專戶，專戶存款不得作為扣押或強制執行的標的。

民進黨團在提案中指出，鑑於勞動基準法、勞工退休金條例、勞工保險條例及國民年金法都已訂定「得於金融機構開立專戶，專供存入相關退休年金給付」、「專戶內之存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的」等規定，為期各類人員請領退撫給與權利之衡平一致，因此提出修法。

民進黨團提出的修正條文，包括公教人員保險法第37條修正草案、公務人員退休法第26條修正草案、公務人員撫卹法第13、22條修正草案、政務人員退職撫卹條例第7、21條修正草案、學校教職員退休條例第15條修正草案、學校教職員撫卹條例第14、22條修正草案、陸海空軍軍官士官服役條例第42條修正草案、軍人撫卹條例第29、40條修正草案等8案。

這8個提案上午在立法院院會處理報告事項時，都順利通過，並交付立法院相關委員會審查。1060217

(中央社)