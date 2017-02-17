切割鐵片爆出火花 引燃泡棉大火
苗栗縣銅鑼鄉1間鐵皮屋廠房屋主今天在切割風災損毀的鐵片時爆出火花，不慎引燃堆置在一旁的泡棉，火勢一發不可收拾，濃煙直衝天際，所幸消防隊員趕往撲滅火勢，無人傷亡。
苗栗縣政府消防局上午10時許接獲通報，銅鑼鄉中平村與苗栗市交界處傳出工廠火警，隨即派遣苗栗、銅鑼、公館、頭屋和特搜等多分隊前往搶救，抵達現場發現鐵皮廠房旁泡棉已大量燃燒，黑煙竄升。
消防隊員拉多條水線灌救，同時看到一旁還放有2個瓦斯桶和儲存油品倉庫，趕緊開設防火道，避免火勢擴散，再一一撲滅起火的泡棉，約30分鐘才控制火勢。
江姓屋主說，鐵皮屋在風災期間受損，原本自行用切割器想要切斷鐵片，不料切割過程中噴射出火花，引燃堆放在一旁的泡棉，火勢迅速蔓延，立刻通報119幫忙搶救，所幸無人傷亡。1060217
(中央社)
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