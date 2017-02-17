國道平信催繳郵資案 高公局判賠7千萬

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國道通行費平信繳款通知郵資問題，遠通電收股份有限公司認為不在合約範圍，代付郵資並向高公局提告求償，台灣高等法院今天判高公局敗訴須給遠通新台幣7420萬元，還可上訴。

交通部台灣區國道高速公路局委託遠通電收辦理高速公路電子收費（ETC），雙方原本約定，用路人欠費未繳，遠通電收應寄掛號信通知補費。立法院後來決議，要求高公局先平信通知，再寄掛號信催繳。遠通電收認為寄平信非合約範圍，向高公局提告求償從民國103年1月下半月到104年8月間郵資費用超過5583萬元。

一審認定，立法院103年通過決議內容，是法定外決議，不是中華民國憲法明定立法權一環，對行政部門來說算是建議性質，沒法律上拘束效果，判高公局敗訴須支付。

高公局不服提上訴，遠通電收也追加要求高公局應支付104年9月到105年2月郵資費用超過1837萬元。

高院維持一審見解，仍判決高公局敗訴，總計應支付超過7420萬元，還可上訴。1060217

(中央社)