台中春季國際旅展 家天下推系列好康
家天下休閒連鎖旅店在台中春季國際旅遊大展中推出雙人同行任選2晚住宿的精品系列「買六套送一張券」、「買十套送二張券」的好康活動，家天下與全台50多家飯店及民宿合作，可全系列旅店住宿均附早餐。
家天下指出，連鎖旅店與全台50多家的飯店及民宿合作，所推出住宿優惠價都在市價9折到7折之間，尤其在台中春季國際旅遊大展推出優惠好康，兩人同行任選2晚住宿的精品系列優惠價2888元及精緻系列3888元。
家天下表示，精品系列部分還推出「買六套送一張券」、「買十套送二張券」促銷。精緻系列旅店位於新店碧潭的帝景飯店，推出假日不加價；位於中市一中商圈的星動銀河旅站才剛在去年8月開幕；位於金山的和昇石門旗艦民宿依山傍水，遊輪式船型建築極具特色。
(中時)
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