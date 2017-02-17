228事件70年 受難家屬：要求蔡英文把蔣介石請下來
今年是228事件70週年，二二八當天將舉行在二二八中樞紀念儀式，蔡英文總統及台北市長柯文哲都將出席。台灣二二八關懷協會理事長潘信行表示，他準備在致辭時提到，2006 年出版的「二二八責任歸屬報告」所有證據都指向蔣介石，現在蔣介石還高高在上，對家屬情何以堪？「希望政府能有一天請他下來（中正紀念堂及慈湖）。」
此外，今天上午二二八紀念相關記者會，受難家屬卻高喊「顧立雄加油！」感謝不當黨產委員會討黨產一事。二二八家屬日前也向黨產委員會主委顧立雄提出構想，二二八受難者家屬林黎彩表示，家屬雖然已經得到國家賠償，但是這筆錢應該由國民黨支付，他們建議顧立雄，能透過黨產委員會代位求償，向國民黨追討20億元賠償金，追討金額將還給國家及作為基金會經費。「賠償金家屬已經拿到了，但這筆錢不應該由國家支付，應該是國民黨，若能討回，不是給家屬，而是還給國家。」
轉型正義中，攸關轉型正義案件中真相釐清及調查的「促進轉型正義條例草案」去年底遭到藍綠立委聯手否決，媒體追問，民進黨已經完全執政，反而自己封殺促轉條例，二二八家屬是否擔心轉型正義無法落實？二二八基金會執行長楊振隆表示，當然會擔心，他們會去找家屬或社團，施壓也好，去拜會蔡總統。
由於今年是二二八事件70週年，二二八事件紀念基金會董事長薛化元表示，除了要做真相釐清協助工作，今年的學術研討會特別朝國際化，日本中京大學、韓國團都有派人參加，為了國際化，二二八今年預計出版第一本有關二二八的書籍，會有英文本及法文本等。
今年二二八事件70週年，一系列的相關活動也結合今年台北二二八紀念館開館20週年，包括與官方合辦的中樞紀念儀式、「台灣近代史與國際政治」台日國際學術研討會、二二八音樂會等活動。
(中時)
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