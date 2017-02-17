追黨產 國民黨：請把青島啤酒要回來

國民黨行管會主委邱大展17日上午召開「追黨產請把青島啤酒要回來」記者會，公布多項齊魯公司的歷史資料，包括第一次董事會開會資料、資產負債表、損益表與移交清冊等，證明齊魯公司為國民黨於37年1月所成立之民間公司，而齊魯公司所屬事業包括橡膠廠、青島啤酒、玻璃廠、麵粉廠、食品公司等均為向政府價購，有所憑據。

邱大展強調，目前齊魯公司在青島之財產多數已為第三人取得或占有，請黨產會依法積極追查並追回，否則就是瀆職。

邱大展解釋，齊魯公司股份當時的價值約法幣1200多億元，而目前位於青島的房屋、土地使用權等都是豪宅、古蹟，依照黨產條例的認定，這些產權應該都是國民黨的，但卻被大陸以不相當價額取得，黨產會應該依照黨產條例第25條規定，向大陸取回或追徵，返還中國國民黨。請黨產會主委顧立雄確實執行法令，若不去取回或追徵，就是明顯瀆職。

邱大展表示，據黨產條例第8條規定，要求申報的財產，包含「政黨或附隨組織自中華民國三十四年八月十五日起至本條例公布日止所取得及其交付、移轉或登記於受託管理人之現有財產。」他表示，連目前已經不是國民黨的財產都要申報，只要跟國民黨做過生意的人都要被「抄」、被曝光。

據規定，邱大展表示，國民黨從民國37年較早取得、位於山東青島的齊魯公司開始申報。為了申報，窮洪荒之力去尋找資料，這批資料是從中和南勢角齊魯公司的倉庫中找到，是第一次曝光，連黨史館或大陸都沒有這些資料。

邱大展強調，齊魯公司是國民黨第一桶金，若黨產會不去調查或調查後證明是合法，所衍生的孳息當然是合法，換言之，國民黨的黨產都是合法的。

(旺報)