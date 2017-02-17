尿急忘記拉手煞車 汽車滑落漁港
梁姓男子所駕駛汽車日前滑落新北市三芝後厝漁港。民眾今天發現，港內海面不斷冒出油汙，向轄區警報案。警消獲報派員趕抵，吊掛起汽車，調查後才發現虛驚一場。
新北市淡水警分局今天表示，今天據報後厝漁港有油汙，疑似看見有汽車在港內海底。警方於是通報消防人員穿戴潛水裝備潛入海底查看，發現是一輛自小客車落海，趕緊四處搜尋有無車內人員，但卻無所獲。
消防人員在漁港內也未發現有任何人，汽車已吊起，調查車主為梁姓男子，住新北市新莊。警方積極聯絡車主及其家屬，並配合消防局及海巡人員搜尋。
後經聯繫上梁姓車主，他向警表示，本月6日晚上7時許，他行經後厝所漁港附近，因一時尿急，先將車停放在後厝漁港旁，但卻忘記拉起手煞車。
等上完廁所回來，準備開車離去時，卻發現車子不翼而飛，後來四處找尋，才赫然發現車子掉進海裡。
梁男說，原本想等事後有空，再請吊車將落海車子吊起，不料今天被民眾發現，造成大家虛驚。1060217
(中央社)
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