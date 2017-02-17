林武忠幫民眾關說抽罰單 議員資格恐不保

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民進黨高雄市議員林武忠，被控在民國95、96年間利用議員職權要求警察幫民眾抽罰單。最高法院今天維持高雄高分院更四審見解，駁回上訴，林武忠遭判刑1年6月、緩刑4年、褫奪公權2年，全案定讞；林武忠將喪失市議員資格。

判決書指出，林武忠在民國94年底，參加一場排班計程車司機尾牙餐會時，有司機希望議員能幫忙處理交通違規罰單，林表示可以幫忙處理。

林武忠受理民眾請託後，利用其握有高雄市警局交通大隊年度預算的權力，指示助理將相關資料，傳真給交通大隊議會聯絡人陳博文尋求幫忙，要求把交通違規照片取出後銷毀不予舉發。

陳博文應允後，將30多筆交通違規資料，交給交通大隊潘姓員警處理。台灣高等法院高雄分院更四審法官認定，潘姓員警將5張交通違規照片抽出，不移送逕舉中心開立罰單，並將照片絞碎。

高雄高分院法官認為，林武忠身經多屆議員，應深知民眾陳情受託處理的合法界線，但他卻指使其服務處人員，以不合法管道處理民眾陳情案；陳姓、潘姓員警屈從民代不當請託關說，使交通違規取締作業的公平性，遭受特權介入。

法官認定，林武忠觸犯連續與公務員共同犯對主管事務圖利等罪，應執行有期徒刑1年6月，褫奪公權2年，緩刑4年，並應於本件判決確定後3個月內向公庫支付新台幣8萬元。

案經上訴，最高法院維持高雄高分院更四審見解，全案確定；雖然林武忠被法院宣告緩刑可以不用坐牢，但按照相關法令，緩刑的效力不及於褫奪公權，林將喪失市議員資格。

另外，本案中，林忠武的助理、以及高雄市警局多名員警也都被判刑確定。1060217

(中央社)