關說交違罰單 林武忠丟高市議員資格

我要評比

高雄市議會民進黨籍議員林武忠向警方關說，撤銷民眾違規交通罰單案遭判刑1年6月定讞。高雄市議會表示，依規定林武忠的議員資格將在今天起喪失。

高雄市議會民進黨團運作議員共有38席，將因為林武忠資格失效，席次減為37席；不過並不影響民進黨過半的運作優勢。

林武忠服務處助理轉述，林武忠表示服務處不會解散，近日將出面說明。

林武忠是資深議員，已有4屆的資歷，他認真問政從教育、民生和弱勢議題都不放過；地方很肯定他的基層服務，大大小小的服務案都很落實，目前還在攻讀博士學位。

根據今天最高法院的判決，林武忠不僅失去這屆議員剩下任期，同時也無法參選下屆議員，他的從政生涯恐怕會中斷。

民進黨在三民選區目前有議長康裕成、林武忠及何權峰，另有台聯黃淑美、無黨籍鄭新助；未來林武忠的遺缺勢必會在三民引發提名卡位戰。

高雄市議會表示，已掌握最高法院對林武忠的徒刑判決，將依規定處理林武忠的資格案。1060217

(中央社)