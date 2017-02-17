關說交違罰單 林武忠丟高市議員資格
高雄市議會民進黨籍議員林武忠向警方關說，撤銷民眾違規交通罰單案遭判刑1年6月定讞。高雄市議會表示，依規定林武忠的議員資格將在今天起喪失。
高雄市議會民進黨團運作議員共有38席，將因為林武忠資格失效，席次減為37席；不過並不影響民進黨過半的運作優勢。
林武忠服務處助理轉述，林武忠表示服務處不會解散，近日將出面說明。
林武忠是資深議員，已有4屆的資歷，他認真問政從教育、民生和弱勢議題都不放過；地方很肯定他的基層服務，大大小小的服務案都很落實，目前還在攻讀博士學位。
根據今天最高法院的判決，林武忠不僅失去這屆議員剩下任期，同時也無法參選下屆議員，他的從政生涯恐怕會中斷。
民進黨在三民選區目前有議長康裕成、林武忠及何權峰，另有台聯黃淑美、無黨籍鄭新助；未來林武忠的遺缺勢必會在三民引發提名卡位戰。
高雄市議會表示，已掌握最高法院對林武忠的徒刑判決，將依規定處理林武忠的資格案。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。