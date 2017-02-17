歐亞水獺成年 絕活上磅秤量體重

台北市立動物園的活潑水獺一直深受民眾喜愛，園方今天說，透過林務局救傷收容計畫，從金門而來的歐亞水獺寶寶，轉眼已成年，經過1年多動物訓練，已經可自行上磅秤量體重。

動物園表示，園方參與林務局救傷收容計畫，由金門遠道而來的3隻歐亞水獺寶寶「大金」、「小金」和「金莎」，轉眼已成年。

經過1年多的動物訓練，當保育員拿起專屬目標棒指揮方向，牠們會迅速到達指定地點，動物園解釋，類似的定點訓練，除能夠加強水獺的耐心及穩定情緒外，當水獺站直身軀的同時，也能讓保育員觸摸身體、檢查外觀有無異狀。

而「大金」、「小金」和「金莎」的另一個拿手絕活，便是會聽隨保育員的指示，自己上磅秤測量體重。

當保育員進行動物訓練時，手上拿著指揮棒及響板，只要水獺到達指定地點碰觸指揮棒，保育員便會按壓響板，接著給予牛腱丁及柳葉魚當獎勵。

保育員表示，3隻水獺已經能夠聽從指揮做定點訓練，接下來的目標是要牠們練習進到運輸籠，因動物本身就會對不熟悉的狹小空間感到緊迫，需要耐心引導，建立更多的信任與安全感。

動物園解釋，動物訓練的方式或許會因「動物」而異，最終目的都是要不使用麻醉情況，為動物進行基本身體健康檢查、施打疫苗及抽血等，才能有效掌握動物的健康狀況，同時省去動物麻醉的相關風險與耗費。1060217

(中央社)