李在鎔被捕 外媒：對三星影響有限

三星集團實際領導人李在鎔捲入南韓政商最高層的閨蜜門干政醜聞，且在南韓法院依被控行賄與盜用公款裁准逮捕他後，再掀戲劇性風暴，但外媒分析認為，對三星的影響有限。

彭博（Bloomberg News）整理出三星集團捲入閨蜜門干政案後的相關重點，並以QA方式呈現：

●三星為何捲入閨蜜門干政案調查？

在導致南韓總統朴槿惠被國會彈劾的閨蜜門醜聞案裡，三星集團被控扮演重要角色。

國會起初質詢南韓9大企業的龍頭，是為釐清他們是否付錢給朴槿惠閨蜜崔順實所掌握的基金會，以換取政治上的好處。1位特別檢察官被指派來查案，並聚焦於三星的捐獻，當中包括送給崔順實的女兒一匹價值85萬美元的馬。

●三星為何要給這種錢？

48歲的李在鎔（Jay Y. Lee）作證時稱，三星給了崔順實的基金會數百萬美元，但他強調三星並無不法。南韓的企業表示，他們常被要求要捐錢支持慈善和體育活動。

檢察官第二度聲請依行賄與盜用公款等罪逮捕李在鎔，今天一早聲請獲准。三星則不斷否認曾行賄，並在法院裁准逮捕後發表聲明，表示願在日後法院審理期間盡力配合，查明真相。

●檢察官所指控的是什麼？

特別檢察官主張，三星集團的捐獻，是為讓李在鎔從父親取得企業經營權期間，獲得政府的支持。具體事例是，三星想將旗下兩間公司合併，以便李在鎔更能掌控世界最大的智慧手機製造商三星電子。

擁有4500億美元資產的南韓國家退休基金（NPS）負責主導2015年的這項合併案，時任NPS主席因濫用職權被起訴。

●法院裁准逮捕 對李在鎔會有多傷？

檢察官雖已獲准逮捕李在鎔，但檢方仍需在日後法院審理期間證明他犯罪，但檢方至今尚未攤出李在鎔涉案證據，然而檢方已於早先指控李在鎔所犯的行賄、盜用公款與偽證的犯行中，追加指控他還涉隱匿犯罪所得、隱匿海外資產。

但即便李在鎔最後被法院定罪，也不代表他在商界生涯告終。南韓過去至少5名財閥的高層被定罪，但最後仍重掌公司，李在鎔的父親就被起訴過逃稅、違背職務與行賄並被定罪，但最後還是重掌三星。

●李在鎔被捕對三星的影響大嗎？

投資者展現難以置信的樂觀。今年1月前景看好的營收報告發表後，三星股價達歷史新高，儘管還在處理Note 7智慧手機自燃的後續問題，但三星的半導體與商務布局仍展現良好。

李氏家族過去就不參與日常的營運，將這些都交給信任的下屬。以三星電子為例，公司就有3位共同執行長持續把關公司。（譯者：中央社陳亦偉）1060217

(中央社)