國民黨：青島啤酒是黨產 籲顧立雄討回
中國國民黨行政管理委員會主任委員邱大展今天表示，已向不當黨產委員會申報在中國大陸青島成立的齊魯公司財產，包括旗下青島啤酒，請黨產會主委顧立雄向中國共產黨追徵要回。
邱大展上午在國民黨舉行記者會表示，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，民國34年8月15日後到去年的財產都要申報，即使現在不是國民黨所有，都要申報。
邱大展表示，最早的一筆財產，是國民黨37年在山東青島成立的齊魯公司，目的在對抗當時中共，並以爭取收復地區青島市社會穩定與產業延續，包括青島啤酒也是齊魯旗下企業。
他說，國民黨窮「洪荒之力」，找到黨史館、中國大陸都沒有的首次曝光資料，「天佑國民黨」。
邱大展表示，按黨產條例規定，黨產會應調查這些財產是否合法，並請顧立雄向中共拿回青島啤酒，「國民黨會很感謝」；請顧立雄確實執行法律，全部沒收國民黨留在中國大陸的財產，可增加台灣稅收，「我們很贊成這樣做」，不追查就是瀆職。
他說，要申報的政黨有10個資深政黨，但黨產會目前只針對國民黨查，呼籲黨產會不能選擇性執法。1060217
(中央社)
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