年金大戰將開打 監督聯盟疑內鬥

年金改革大戰即將開打，不過監督年金改革行動聯盟卻傳出疑似有內鬥問題。讓聯盟裡的李來希跟劉亞平紛紛在臉書上互嗆。

年金改革大戰即將開打，但相關團體疑似出現內鬥情況，全國教育產業總工會秘書長劉亞平在臉書上表示，全國公務人員協會理事長李來希違反聯盟決議，褫奪召集人黃耀南聯盟臉書權限，並將劉亞平完全封鎖。

劉亞平說，團結要建立在共識和決議的基礎，不是偷跑，不是造反。劉亞平寫到「喊團結可以，搞清楚組織運作和決議，搞清楚誰是誰非？搞清楚誰違反決議？搞清楚誰造神、愛錢、割稻尾？」

劉亞平指出，軍公教，兄弟據義，要講道理，要尊重決議，路線鬥爭不是分裂，一群搞不清楚事實和道理的「豬頭聯盟」，怎麼對抗無良政府和雇主。凝聚的少數，勝於鬆散的多數，軍公教的組合，如果是一群不講道理和信義，只會高喊團結，應該會必敗無疑。

劉亞平表示，聯盟只是一個殼子，真正的血肉是全體軍公教，聯盟開會不會超過百人，九三動員25萬人，黃耀南不代表全體軍公教，李來希更不是，有智慧的軍公教才是力量。

李來希則在臉書上感嘆，這兩天他回頭檢視自己最近的所作所為，全國公務人員協會逐漸建立社會的信任度，捐款沒有一分一毫進入私人口袋，組織日趨健全。

李來希表示，從來沒有對內部工作夥伴公開說過一句重話，勇於外戰，怯於內鬥，對內總是以合為貴，對外把年金改革運動作為志業，早出晚歸，民粹舖天蓋地圍剿下，苦思突圍，無暇他顧，只因一筆鉅額指名捐款，為求徵信，立刻PO網公告週知，及時入帳，招來眼紅，惡言相向，出乎意外，死纏爛打，到處造謠，本想息事寧人，夥伴們一起合作向前行。

他說，也有朋友問過他為什麼不反擊，但他能說些什麼？撕破臉讓人笑話？李來希表示，個人事小，大敵當前，他們還有好多事要做，他們還有好多敵人要處理，浪費心力內鬥，不如儲備精力準備外戰。

李來希指出，他從考試院銓敘部參加年金方案座談會回來後，更深切體認合力外戰的重要。「當我身心俱疲的帶領全國37個公務人員協會理事長，合力爭取我們的基本權利的時候，他們在做什麼？還在PO文造謠內鬥嗎？真是無言」。1060217

(中央社)