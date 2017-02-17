2018燈會在嘉？張花冠有自信

嘉義縣議員林緗亭(左)拿忠和國中獎盃，送給縣長花冠(右)，為嘉縣爭取2018台灣燈會加油打氣。(高錦如攝)

林緗亭立即邀張花冠到台前為接燈儀式發表作暖身。(高錦如攝)

2018燈會有望在嘉？嘉義縣議會17日舉行第18屆第13次臨時會提案，在臨時動議中，議員林緗亭特地拿忠和國中獎盃，送給縣長張花冠，疑暗喻嘉義準備接下2018燈會，甚至邀張花冠到台前為接燈儀式發表當暖身，張花冠則開玩笑自行宣布，2018國家燈會在嘉啦！

林緗亭在臨時動議中說，縣長讓大家印象深刻的就是，吊點滴到現場爭取2018台灣燈會，甚至也在雲林燈會時，派4台遊覽車到場觀摩，可見縣府團隊相當用心。她表示，目前縣長就是「萬事俱備，只欠東風」，為替張花冠加油打氣，上午忠和國中特地獻上獎盃，請林緗亭轉交給縣長，目的是希望縣府能爭取到台灣燈會，同時也感念張花冠當時對他們的鼓勵。

林緗亭起身拿著學童的愛，送給張花冠，並拍著她的肩說加油，張花冠也笑著從林緗亭手中接下，隨後林緗亭還邀張花冠到台前為接燈儀式發表作暖身，張花冠聽了嘴角失守，笑容滿面，笑著走上台前，還當場自行宣布「2018國家燈會滴嘉啦！」

由於林緗亭在議會中提及，目前聽到爭取台灣燈會的消息皆為正面。張花冠則語態保留說，如果正式公布要非常開心，但不能開心太久，縣府團隊要辛苦一整年到明年元宵，而嘉義條件也已成熟，不論在場地或是交通都相當寬敞、方便，有信心讓台灣燈會在嘉義舉行。

(中時)