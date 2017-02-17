二二八70年紀念活動 盼悲劇不再發生

二二八事件70週年，國內、外都將辦紀念活動；28日中樞紀念儀式，總統蔡英文將頒發回復名譽證書；二二八事件紀念基金會董事長薛化元表示，紀念是為讓悲劇不再發生。

二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館等多個單位今天共同舉行記者會，說明今年一系列活動，主題為「時代在眼前 二二八70年」；全台多縣市及美國洛杉磯都有紀念活動，包括特展、追思會、音樂會、學術研討會、追思禮拜、祈禱會、史蹟巡禮與新書發表會等。

28日在台北市二二八和平紀念公園將舉行中樞紀念儀式，蔡總統、台北市長柯文哲與行政院長林全都出席；蔡總統並將頒發回復名譽證書給受難者及家屬。

當天規劃從二二八事發現場「天馬茶房」到二二八公園「史蹟巡禮」；行政院門口也展開遊行，經中山堂、二二八和平公園到凱達格蘭大道。

薛化元說，今年紀念活動較以往更國際化，除在洛杉磯有相關紀念活動，韓國濟州4.3研究所、日本中京大學等也與基金會合辦學術研討會，今年還預計出版第一本有關二二八法文書籍。

薛化元表示，紀念「不只是為了傷痛，更重要是為了我們的未來」，另外，配合蔡總統提到的轉型正義重要大方向，二二八基金會希望站在過去基金會已完成的責任歸屬報告基礎上，加入最近陸續公開的檔案，以此為基礎，未來配合國家轉型正義，完成二二八轉型正義報告。

薛化元說，「前人的犧牲是無奈，活著的人要記取歷史的教訓」，透過歷史真相釐清、責任追究，不要再發生這樣的歷史悲劇；台灣繼續深耕自由、民主、人權等好不容易共同努力的結果，另一方面要拒絕、充滿警戒，絕不能再讓一個不自由、不民主又侵害人權的政權統治台灣，紀念哀痛之外，轉換成對台灣未來貢獻與能量。

台灣二二八關懷總會理事長潘信行表示，過去政府曾賠償二二八家屬，「全民買單」，不是「加害者賠償」，家屬曾試圖用法律途徑糾正卻失敗。如今不當黨產處理委員會做的事，正是家屬們多年來努力而不可得的事，就像「代位求償」，代表家屬感謝黨產會。

潘信行說，家屬支持不當黨產委員會向不當黨產求償，「把拿到的經費財產，還給國家、還給全民，而不是再給家屬，家屬已經拿過（國家的賠償）了」。1060217

(中央社)