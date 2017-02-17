巴國清真寺遭恐攻爆炸 至少81死
巴基斯坦警方表示，巴國南部信德省一座人潮擁擠的伊斯蘭教蘇菲派（Sufi）聖殿今天遭自殺炸彈客攻擊，造成至少81人死亡、逾250人受傷；伊斯蘭國（IS）宣稱犯下此案。
這起爆炸案發生在信德省城鎮塞萬赫沙利夫（Sehwan Sharif），遭恐怖分子攻擊的是紀念蘇菲派聖人拉爾．沙巴茲（Lal Shahbaz Qalandar）的清真寺。
「巴基斯坦廣播電台」（Radio Pakistan）報導，這起攻擊事件死亡人數已增至81人，超過250人受傷，這些傷者已被送往塞萬（Sehwan）、達都（Dadu）、海得拉巴（Hyderabad）等不同地點的多家醫院治療。
巴基斯坦「Geo News」指出，在這場恐怖爆炸攻擊中，許多傷亡者是婦女和兒童。
當地官員證實，自殺炸彈是發生在清真寺內，並引發寺內人們的恐慌而導致相互踩踏。
炸彈處理小組的初步調查報告認為，這起恐怖攻擊爆炸案是由至少重達8公斤炸藥的自殺式引爆裝置所引爆，炸彈中還放入螺帽與釘子以增強殺傷力。
巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）發表聲明強烈譴責這起恐怖攻擊事件，並表示要盡一切力量保衛國家。
他並在聲明中指出，這樣的攻擊不會分裂或恫嚇巴國，呼籲巴國人民團結一致，為巴國的尊嚴和普世人權奮鬥。
在恐攻發生不久後，巴國陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）發出簡短聲明，呼籲巴國人民保持冷靜。
巴國陸軍發言人賈弗爾（Asif Ghafoor）少將則在推特（Twitter）上表示，「這個國家流下的每一滴血，都將立即報復，任何人都不會再有更多克制。」1060217
(中央社)
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