蘇貞昌女批林全施政報告：政府改造一字未提
立法院今（17）日開議，前行政院長蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧在還不到上午8點時，就拿到行政院長林全的施政報告紙本。看完後蘇巧慧除直言新政府還有許多可以改善與進步的空間，更點出該報告的「革新政府治理」部分，政府改造應是重點，沒想到竟隻字未提。
新政府執政快滿1年，蘇巧慧在臉書指出，這段期間雖風波不斷，所幸整體情況還算穩定，但她認為一個好的政府除了要能解決問題外，對國家大政也該有長遠而根本的思考，由制度面與基礎面進行興革。
蘇巧慧並以林全的施政報稿為例，於加速產業轉型、擴大公共建設、完善社會安全網、革新政府治理、優惠教育品質等方面，提出自己的看法；她也提到對於本會期的期望，就是盼政府能把年金、教育、經濟的改革，以及政府體制、憲政體制、司法體制的改革列為重點。
(中時電子報)
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