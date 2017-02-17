浮力太陽能 阿公店水庫最快今年發電
經濟部水利署南區水資源局推動水利設施結合綠能，利用阿公店水庫部分水域面積設置太陽能發電系統，在不影響水庫原有功能下，增加水庫效益。今(17)上午10時在阿公店水庫管理中心廣場前舉辦開工祈福典禮。
南區水資源局簡振源表示，在水庫湖域設置太陽能發電系統，需考量水庫最好水位變化不大、防洪安全、日照強且天數多及輸配電容量等因素；特別是阿公店水庫位處平原，呈淺碟形，水位變化不大，又有兩個排洪設備，排放功能不易受影響。
南區水資源局將先於阿公店水庫蓄水範圍設置太陽能光電區，6月底先完成2.3MW(百萬瓦特)，107年底前完成合計5MW(百萬瓦特)容量設置。
完工後，每年可發電約280萬度，以家庭每月用330度電估算，可供應約700戶用電。
(中時)
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