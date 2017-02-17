以為情侶在車上偷情 報案驚見吸毒犯
報案民眾以為發生車震，好奇躲起來偷窺，卻驚見疑似吸毒案，嘉義縣警察局竹崎警分局偵查隊於月前接獲報案，監控多日，昨在鄧姓男子住處查獲二級毒品安非他命二小包及吸食器一組，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。
偵查隊長林乙皓指出，於農曆年前接獲線報，指稱在阿里山鄉的產業道路發現一部自小客車，停放偏僻地點，報案民眾以為是情侶為了尋求刺激來偏僻地方「偷情」，好奇躲在一旁偷窺，卻發現車窗冒出陣陣濃密白煙，懷疑有人躲在車上吸食毒品，於是向警方報案。
林乙皓表示，據民眾轉述，直覺這名嫌犯應是躲在該處施用毒品，連日追蹤發現車主鄧姓男子與民眾報案內容相符，昨向檢方聲請搜索票查緝，在鄧嫌住處工具間搜索到毒品及吸食器。
鄧嫌偵訊後也坦承，當時毒癮發作才停產業道路旁吸毒，卻沒想到因此被民眾檢舉。全案依違反毒品危害防制條例移送台灣嘉義地方法院檢察署。
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(中時)
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