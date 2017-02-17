國民黨質疑領雙薪 施錦芳：汙衊
中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷今天質疑不當黨產處理委員會發言人施錦芳，是否一手領退休金、一手領高薪？施錦芳表示，國民黨汙衊她的名譽。
洪孟楷上午舉行記者會表示，施錦芳自稅務局長退休，退休金1個月領約新台幣9萬元；黨產會推估薪資也是9萬元，如果兩者都領，1個月近20萬元。
他說，公務人員退休法規定，退休後任政府公職不能重複領薪資，應暫停退休金，歸還國家；施錦芳去年8月任黨產會委員，當時有沒有主動申報，向原單位屏東縣政府停領退休金？如果沒主動申報，就是領雙薪；如果主動申報，應提證明文件。
洪孟楷表示，施錦芳是不是沒主動歸還退休金？是否接到屏縣府公文才繳還溢領退休金？如果全數歸還，請提證明。
施錦芳上午受訪表示，她依法退休轉任，薪水與退休金自有法律規範，她都依法處理。國民黨如果再有不實指控，不排除法律途徑解決。
施錦芳呼籲國民黨主席洪秀柱，面對轉型正義，應正視全民期待，不要一再無的放矢，才有機會拾回民心。1060217
(中央社)
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