禽流感疫情延燒 主婦必學自保4招

我要評比

禽流感來襲，主婦們除了要把蛋、禽肉煮熟外，還有什麼能做？董氏基金會今天提出4點自保妙招，教民眾如何挑選雞蛋、怎樣保存及料理才能避免感染。

董氏基金會表示，烹煮雞蛋之前，應先確認蛋殼無裂痕、破損，再用清水沖洗、搓洗蛋殼，然後立刻打蛋入菜，以避免蛋殼敲開時有髒污接觸到蛋白蛋黃。

買回禽肉、蛋類後，可用塑膠袋或容器獨立儲存，勿使血水髒污沾染到冰箱裡的其他食物；刀具、砧板也不要混用處理生熟食，以減少交叉感染。

此外，董氏基金會也提醒，在烹調食物前、處理生肉及蛋後、用餐前、如廁後及接觸禽鳥後，用肥皂將雙手至少搓洗20至30秒。

除了這4招，長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈日前也建議，雞肉買回家後不要清洗，先準備一鍋沸水，把雞肉燙過再清洗、去皮，也能吃得更健康。1060217

(中央社)