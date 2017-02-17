國道1遊覽車故障 遊客接駁接運離去

我要評比

一輛遊覽車今天上午10時許在國道1號南下6公里，因車輛故障停放在路旁。旅客隨後在10時46分，轉搭接駁車安全離去。

國道警察中午表示，國1五堵到汐止路段發生遊覽車故障，目前已排除完畢，乘客們都由接駁車送離。這只是單純車輛故障，沒有媒體報導所指發生火燒車。1060217

(中央社)