雅加達選戰拚第二輪勝 政黨結盟戰開打
雅加達正副省長選舉15日投票，尋求連任的鍾萬學將和前教育文化部長阿尼斯決戰第二輪。為爭取更多支持並在第二輪勝出，各陣營的政黨結盟戰已經開打。
多家印尼媒體及民調機構的快速計票結果顯示，15日的投票中，2號候選人鍾萬學和查羅特居第一，但未過半，得票率約為43%。緊追其後的是3號候選人阿尼斯和桑迪阿加，得票率約在40%左右。1號候選人阿古斯和希爾菲娜得票率約在16%至19%之間。
根據印尼選舉法規，若無任一組候選人得票過半，將由得票最高的兩組候選人進入第二輪投票決勝負，預料鍾萬學和阿尼斯將進入第二輪對決。不過，第一輪投票結果仍待雅加達選舉委員會公告為準。
為在第二輪投票獲得更多支持，各陣營的政黨結盟戰已經開打。
這場選戰中，鍾萬學陣營獲得執政黨民主奮鬥黨和從業黨、民心黨、國家民主黨的支持。這4個政黨在雅加達特區議會的總席次約49%。
阿尼斯陣營獲得大印尼運動黨與公正福利黨的支持。這2個政黨在雅加達特區議會的總席次約37%。
在第一輪落敗的阿古斯陣營成為各方積極爭取結盟的合作對象。
民主奮鬥黨秘書長哈思托（Hasto Kristiyanto）表示，民主奮鬥黨將展動行動，爭取原本不支持鍾萬學的政黨結盟。
他說，民主奮鬥黨有可能接受在第一輪投票中落敗的一些政黨，支持佐科威政府的一些政黨也要與民主奮鬥黨合作，一起支持鍾萬學。
鍾萬學昨天會見阿古斯，商討第二輪投票情勢的發展，外界關注雙邊陣營是否會在第二輪投票中合作。
印尼政治觀察家韓德瑞（Hendri Satrio）分析，原本支持阿古斯的民族復興黨、國家使命黨和建設團結黨可能會在第二輪投票支持鍾萬學，阿尼斯陣營也會爭取這三個黨的支持。
韓德瑞指出，民主黨可能會保持中立或支持阿尼斯陣營。1060217
(中央社)
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