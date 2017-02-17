英國公布全球五百強品牌 百度跌出百名
英國品牌顧問公司Brand Finance公布2017年度的全球品牌500強榜單，共有55家陸企上榜；前100強則有16家陸企上榜。不過，大陸搜尋引擎龍頭百度跌出了百強名單。
大陸界面新聞今天報導，2016年「BAT」（百度、阿里、騰訊的合稱）格局與往年略有不同，百度今年整體狀況略差。不僅全球品牌價值排名跌出100強，在市值、財務業績、投資布局方面，也遠不及騰訊和阿里巴巴穩定。
「BAT」的排名分別為百度116名、阿里23名、騰訊47名，其中百度相較去年下滑了50名，跌出前100名。另外，中國大陸食品飲料品牌有伊利、茅台、洋河3家企業入選500強。
這次入榜100強的中國大陸企業中，科技業與銀行業的公司最多，科技業入榜的公司分別為阿里巴巴、華為、騰訊、京東商城、微信。
Brand Finance的評選維度包括民眾熟悉程度、忠誠度、推廣活動、行銷投資、員工滿意度，以及企業聲譽等。1060217
(中央社)
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