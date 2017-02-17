積怨已久！川普為佛林澄清 錯全推給媒體

川普在記者會上為佛林澄清。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)16日在白宮召開記者會，除了在會上為週一辭職下台的國安顧問佛林(Michael Flynn)辯護之外，整場記者會彷彿了批鬥媒體的大會，川普在會中不斷批評媒體不誠實、報假新聞、很失控，還說媒體對他充滿恨意，為國家製造混亂讓他政策更難以實現，也讓大家看到自川普上任以來和媒體界的衝突又達到了新的高峰，也讓人見識了一場前所未見的總統記者會。

川普先是在記者會上對於周一的佛林辭職下台辯護，他表示：「佛林是個好人，他最後尊重我的意見辭職了」，但他並不認為佛林與俄國通話是錯的，那只是佛林的職責所在，但他的作法的確誤導了副總統彭斯。至於真正做錯的是有人違法洩漏了機密，而媒體又通過了這些非法手段取得機密，然後製造了假新聞。

副總統彭斯也在台下參加了這場記者會。(圖/美聯社)

川普也指控新聞媒體都只是為了獲利的特殊利益，還抱怨媒體報導假新聞，不但在外交上為美俄關係製造困難，在內政上也更讓他的團隊得分心反擊，無法專注於改革。川普更說：「媒體變得如此不誠實，如果大家都不再正視這個問題的話，會嚴重傷害美國人民利益」，並表示他將繞過失控的媒體，把訊息直接傳達給人民。

川普對台下的媒體大肆批評。(圖/美聯社)

川普在16日召開的記者會是他上任以來第一場個人記者會，有整整90分鐘的時間來和媒體互動，然而當記者們起身向川普提問時，川普不但沒針對問題回答，還逐一批評各家媒體。川普是對CNN的炮火尤其猛烈，他表示CNN的報導對他充滿恨意，製造了「反川普」氛圍，接著又說BBC跟CNN一樣報導不中立。而他也稱讚了立場較保守的福斯新聞(Fox News)是「誠實媒體」。

(中時電子報)